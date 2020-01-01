زيدان يرد على تصريحات خاميس رودريجيز ويتحدث عن مواجهة خيتافي

رد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على تصريحات الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق، والتي قد صرح بها خلال الأيام الماضية.





وكان قد أكد خاميس رودريجيز، بإنه يريد اللعب بشكل أساسي والتواجد دائماً داخل الملعب، ولكنه في النهاية يحترم وجهة نظر المدرب.





وقال زيدان في تصريحات صحفية بشأن هذا الأمر : "خاميس قال الحقيقة هو يرغب باللعب وهذا طبيعي، وأنا أتفهم ذلك، ولكننا سنستمر حتى النهاية بنفس الأسلوب".





وأضاف : "يهتم الطاقم البدني بجانب الاسترجاع بشكل كبير، ولحسن الحظ لست وحيدا، وأولا بسبب الوضع الراهن وثانيا بسبب الحر الشديد الذي يزداد مع مرور الأيام، وهناك الكثير من الواجبات التي يتعين على كل لاعب القيام بها من أجل الوصول بنسبة 100% للمباراة القادمة".





وتابع عن كاسيميرو : "‏كل اللاعبين مهمون، وكل ما يقوم به اللاعبون على أرض الملعب رائع، ونعلم ما يقدمه البرازيلي للفريق التوازن وإذا استطاع المساهمة بشكل آخر [ هجوميا] فهذا جيدٌ للفريق".











