الذهب يقترب من ذروته في 8 سنوات بعد ارتفاع الطلب

ارتفع الذهب قرب ذروة ثمانية أعوام اليوم، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي.









وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1783 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ أوائل اكتوبر 2012 في الجلسة السابقة عند 1785 دولار، وفقا لـ"رويترز".









وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1802.20 دولار.









وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس " يظل الذهب مهيمنا كبديل للسندات وأداة تحوط عامة. العامل الرئيسي الذي يقود هذا الاتجاه في الوقت الراهن هو استمرار وجود درجة عالية من الضبابية بشأن توقعات النمو العالمية مستقبلا".









وتابع "علاوة على ذلك، ففي حين ارتفعت توقعات التضخم قليلا تراهن الأسواق على أن يواصل واضعو السياسات بذل قصارى جهدهم لكبح العائدات لتحفيز الاقتصادات ودعم الاوضاع المالية".









وألقي تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بظلال من الشك على آمال تعافي اقتصادي أسرع ما أدى لتدفق الأموال على الملاذات الآمنة.









وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1915.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين واحدا في المائة إلى 824.54 دولار وكسبت الفضة 0.6 في المائة إلى 18.24 دولار.