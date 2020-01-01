الثانوية العامة 2020 | الأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الفلسفة والمنطق بإجابات نموذجية

الثانوية العامة 2020 ، ساعات قليلة تفصلنا عن أداء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية بشعبتها الأدبية لأداء اختبارات مادة الفلسفة والمنطق حيث تنطلق في غدًا الخميس الموافق الـ2 من يوليو 2020 وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحفاظ على أبنائنا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





الثانوية العامة 2020 اختبار الفلسفة والمنطق





وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور نادر شوقي، العديد من المراجعات النهائية التي تتعلق بمادة الفلسفة والمنطق والتي تنطلق امتحاناتها صباح الغد عبر منصة الثانوية العامة thanaweya والتي توفر شروحات وعروض مميزة وبشكل مجاني.





الأسئلة المتوقعة في الفلسفة والمنطق





ووفرت منصة الثانوية العامة thanaweya عبرها مراجعت ليلة الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية فى الثانوية العامة 2020 ، حيث تعهد محمد عفيفى معد مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بعدم خروج أسئلة الامتحان من المراجعة.





مراجعة مادة الفلسفة والمنطق والتوقعات





وقال عفيفي مقدم مراجعة مادة الفلسفة والمنطق عبر منصة منصة الثانوية العامة thanaweya التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم أن المراجعة تشمل جميع الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والنماذج الاسترشادية وجميع أجزاء المادة ما يسهل على الطالب معرفة الإجابات وتكوين خلفية ماحاكة طبيعية للأسئلة المتوقعة غدًا.





مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفلسفة والمنطق





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ". وتمكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب وطالبات الثانوية العامة 2020 من الدخول بسهولة ويسر عبر منصة الثانوية العامة thanaweya من أجل مشاهدة الأسئلة المتوقعة ومتابعة الإجابات النموذجية لأبرز التساؤلات في مادة الفلسفة والمنطق من خلال الضغط "".





الفلسفة والمنطق والاستاتيكا غدًا





ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة 2020 غدًا الخميس الموافق الـ2 من يوليو 2020 في مادة الفلسفة والمنطق بالنسبة للشعبة الأدبية، وعلى الجانب الآخر يؤدي طلاب الشعبة العلمية مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية في صباح الغد.





الثانوية العامة 2020 | الأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الفلسفة والمنطق بإجابات نموذجية



