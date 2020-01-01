زيدان يعلق على مستقبل أشرف حكيمي مع ريال مدريد

علق زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على مستقبل المغربي أشرف حكيمي في الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني.





وكانت قد أشارت الكثير من التقارير الإيطالية إلى اقتراب اشرف حكيمي من التوقيع مع فريق إنتر ميلان لمدة خمس مواسم مقبلة.





وقال زيدان في تصريحات صحفية : "‏حكيمي لاعبنا ولقد قدم موسما رائعا مع دورتموند، ولكن هنا في هذا النادي هناك أمران اثنان (الاقتصاد والرياضة)، وليس هذا وقت الحديث عن هذا الأمر".





وأضاف : "قد تُحسم الأمور قريبا، وسأتحدث من منظور رياضي وقتها، وأنا مهتم بأشرف لكن مسألته من اختصاص النادي، واللاعب عليه أن يقرر ويحسم مستقبله في النهاية".



