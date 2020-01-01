مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:07 م
الاهلي
الاهلي
تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي صدمة قوية حول غياب واحد من أهم وأبرز عناصر الفريق لمدة طويلة خلال الفترة القادمة.

وترددت أنباء حول غياب حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 4 أشهر على خلفية جراحة  "الفتاق التى أجراها اللاعب مؤخرا.

وكان النادي الاهلي قد أعلن أن حسين الشحات سيغيب لمدة تصل إلى 4 أسابيع فقط ليعود للمشاركة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي زملائه.

وفجر الطبيب المعالج لحسين الشحات مفاجأة في الساعات الماضية حول إمكانية غيابه لمدة 4 أشهر قابلة للزيادة قبل العودة للتدريبات.

وبحسب تعليمات الطبيب المعالج فإن موسم حسين الشحات يعني أنه انتهي بالفعل مع الأهلي سواء ببطولة الدوري أو بدوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غياب حسين الشحات عملية حسين الشحات حسين الشحات الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

زيدان يعلق على مستقبل أشرف حكيمي مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ ساعة الا ربع

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. حقيقة القبض على بطلة شهيرة من فتيات تيك توك

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 13 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يرد على تصريحات خاميس رودريجيز ويتحدث عن مواجهة خيتافي

منذ أقل من نصف ساعة

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. صدمة في الأهلي بسبب المصابين ومدة غيابهم

صدمة في الأهلي.. نجم الفريق يغيب 8 أشهر للإصابة

الأهلي يتلقى صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود

مفاجأة.. الأهلي: سعر حسين الشحات لم يتجاوز 80 مليون

صدمة كبرى.. الكشف عن مدة غياب محمد محمود عن الأهلي بعد إصابته

تطورات جديدة في شفاء محمد محمود

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

01:40 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

زيدان يعلق على مستقبل أشرف حكيمي مع ريال مدريد

02:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن