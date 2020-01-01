مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي صدمة قوية حول غياب واحد من أهم وأبرز عناصر الفريق لمدة طويلة خلال الفترة القادمة.





وترددت أنباء حول غياب حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي لمدة 4 أشهر على خلفية جراحة "الفتاق التى أجراها اللاعب مؤخرا.





وكان النادي الاهلي قد أعلن أن حسين الشحات سيغيب لمدة تصل إلى 4 أسابيع فقط ليعود للمشاركة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي زملائه.





وفجر الطبيب المعالج لحسين الشحات مفاجأة في الساعات الماضية حول إمكانية غيابه لمدة 4 أشهر قابلة للزيادة قبل العودة للتدريبات.





وبحسب تعليمات الطبيب المعالج فإن موسم حسين الشحات يعني أنه انتهي بالفعل مع الأهلي سواء ببطولة الدوري أو بدوري أبطال إفريقيا.



