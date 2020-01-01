نجم مشهور حبيب كارول سماحة في كليب "bon voyage"

ساعات قليلة تفصلنا عند طرح الكليب الجديد للفنانة اللبنانية كارول سماحة "bon voyage" المقرر طرحه اليوم، والذي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز و المخرجة بتول عرفة.





حيث حرصت سماحة على اتباع اسلوب التشويق للاعلان عن كليبها الجديد ، وذلك من خلال نشرها لصورة تجمعها بحبيبها بالكليب عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ، وقامت بإخفاء وجهه، لزيادة حماسة الجمهور حول هوية حبيبها بالكليب ، والذي من المحتمل أن يكون نجم مشهور او شخصية معروفة.