نجم مشهور حبيب كارول سماحة في كليب "bon voyage"
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:00 م
محمود حنفي
ساعات قليلة تفصلنا عند طرح الكليب الجديد للفنانة اللبنانية كارول سماحة "bon voyage" المقرر طرحه اليوم، والذي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز و المخرجة بتول عرفة.
حيث حرصت سماحة على اتباع اسلوب التشويق للاعلان عن كليبها الجديد ، وذلك من خلال نشرها لصورة تجمعها بحبيبها بالكليب عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ، وقامت بإخفاء وجهه، لزيادة حماسة الجمهور حول هوية حبيبها بالكليب ، والذي من المحتمل أن يكون نجم مشهور او شخصية معروفة.
"bon voyage " إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خي ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.