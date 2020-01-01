الموت يُفجع الفنان محمود فارس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن الفنان محمود فارس عن وفاة عمه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمود فارس منشورًا قال فيه :"سبحان من له الدوام،عمي العميد عبد الحليم فارس فى رحمه الله. إن لله وإنا إليه راجعون"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، خاض محمود فارس السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.

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