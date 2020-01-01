موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:00 م
مانشستر سيتي ضد أرسنال
مانشستر سيتي ضد أرسنال
أحمد عصام
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباراة فريق أرسنال مع مانشستر سيتي، وذلك خلال اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد. 

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وأرسنال يوم 18 يوليو في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة. 

وكان قد تأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بعد الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما صعد أرسنال على حساب فريق شيفيلد يونايتد. 

ويواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه فريق تشيلسي في النصف نهائي الآخر يوم 19 يوليو في الساعة السابعة مساءً على ملعب ويمبلي.

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