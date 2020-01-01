"1500 جنيه" مكافأة لقيادي بالأوقاف لجهوده في مشروع صكوك الأضاحي

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه للشيخ ياسر حلمي محمد غياتي – مدير إدارة أوقاف المحلة أول بمديرية أوقاف الغربية لجهوده في مشروع صكوك الأضاحي، حيث حصَّل مائة صك منفردًا.





وأكد أن المكافأة تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.





علمًا بأن الوزارة قررت صرف مكافأة (1500) جنيه لأول 20 شخصًا يورد كل منهم مائة صك منفردًا.





اقرأ أيضا.. وكيل الأزهر لطلاب الثانوية الأزهرية: نعمل على توفير سبل الراحة لكم وأبوابنا مفتوحة أمام الجميع





تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، لجنة معهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود، ولجنة معهد اللواء يحيى علي، ومقرها معهد الإمام عبد الحليم محمود للبنين، في رابع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الحديث، بينما أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية مادة القرآن الكريم.





في بداية الجولة نقل وكيل الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لهم وطالبهم بضرورة الاجتهاد والتركيز، مؤكدًا أن الأزهر قد بذل كل الجهود للتخفيف عن الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية لامتحانات هذا العام، كما اطمئن من الطلاب على المواد السابقة التي قاموا بأداء الامتحان فيها، وطمأن فضيلته الطلاب على النتائج الأولية للتصحيح وأنها جاءت مبشرة.





وتابع سير إجراءات الامتحانات بالمعهد بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أسئلة الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.





وشدد وكيل الأزهر على أهمية التأكد من صلاحية أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في اللجان، وأجهزة كشف المعادن للتأكد من صلاحيتها وضرورة إصلاح الأجهزة الغير صالحة أو استبدالها فورًا، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، كما زار فضيلته غرفة الرعاية الصحية للتأكد من التجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة في كافة اللجان.





وحرص وكيل الأزهر على حث الطلاب على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على أنفسهم وعلى أسرهم، منبها أن سبل الوقاية من تعاليم ديننا الحنيف، وتفقد فضيلة وكيل الأزهر مع رجال الأمن سبل تأمين اللجان والعمل على وصول الطلاب إلى لجانهم بسهولة ويسر، مشيدًا بأهمية دور الأجهزة الأمنية في إتمام الامتحانات بسهولة ويسر.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.



