"مصر الخير" تشكر المتبرعين لدعم مستشفيات العزل

قالت أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن تأكيد الرئيس على أهمية تضافر كافة جهود مؤسسات المجتمع في مواجهة أزمة كورونا، كان له أثر إيجابي في تعاظم دور القطاع الخاص والمصرفي في المساهمة في دعم المنظومة الطبية في مصر.





وأكدت أن المؤسسة تتقدم بالشكر لشركائها في الدعم المقدم لمستشفيات العزل، وكل من بادر بمساهمته عبر قنوات التبرع الخاصة بالمؤسسة.





وكانت مؤسسة مصر الخير، عقدت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، للحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة، وعلى رأسها ١٠٠ مليون صحة، وكذلك استعراض جهود المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا أيضًا.





وجاء ذلك في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإهتمام بصحة المصريين، والأحتفال بذكرى مرور ٦ سنوات علي ثورة ٣٠ يونيو.





وكانت أشادت مؤسسة مصر الخير، باهتمام السيسي بقطاع الصحة، ووضعه علي رأس أجندة عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وكذلك دعمه لكافة مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة علي أنها كانت في مقدمة صفوف المجتمع المدني في تلبية دعوة الرئيس بضرورة مشاركة المجتمع المدني، في تنمية مصر، واقتحام كافة الأعمال لصالح المواطن المصري البسيط.



