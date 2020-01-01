تعرف على شروط ومستندات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار رؤية "مصر 2030".





يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة، في بيان صحفي، عن فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعدد من المحافظات، للعام الدراسي 2020-2021، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 16 يوليو.



جاء ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تم إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية لأول مرة بمصر العام الدراسي السابق.

شروط التقديم

ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عامًا.

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

يُفضل أن يكون من أبناء المحافظة التي تقع بها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية.

المستندات المطلوبة

صورة استمارة النجاح شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) 20192020.

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

صورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.