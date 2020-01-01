تفاصيل انتقال ساني لصفوف بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية وألمانية اليوم حسم نادي بايرن ميونيخ صفقة ضم اللاعب الدولي الألماني ساني نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضمه هذا الصيف.





أكدت شبكة سكاي سبورت العالمية ‏قيمة إنتقال اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لنظيره بايرن ميونيخ الألماني تبلغ 54 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنوات حتي فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2025.





و‏لم يبد مان سيتي أي إهتمام بالرغبة في استخدام ساني في مباراة الإياب ضد ريال مدريد أو مباريات أخرى محتملة بالبريميرليج لذلك يجب أن يكون اللاعب قادرًا على التدريب في ميونيخ في أغسطس على أبعد تقدير وعدم السفر مع السيتي إلى بطولة دوري الأبطال في لشبونة.





يذكر أن ساني قد رفض تجديد عقده مع نادي مانسشتر سيتي حيث أعلن عن رغبته فى خوض تجربة أخري بالدوريات الأوربية الكبري والبحث عن حصول دقائق أكثر للعب.







