"فاروس" تتصدر ترتيب الشركات السمسرة بالبورصة خلال شهر يونيو الماضي
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:18 م
نيفين سمير
كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، قد حصلت علي ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق الرئيسي وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال شهر يونيو الماضي ، بقيمة تداول بلغت 7.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.3%، وجاءت شركة بايونيرز للتداول في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10%.
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة ة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7%، وفى المركز الخامس هيرمسيس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%.
وربحت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يونيو المنقضي مكاسب بلغت نحو 3ر41 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 590 مليار جنيه، مقابل 7ر548 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 5ر7 %.
وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 33ر5 فى المائة ليسجل مستوى 59ر10764 نقطة فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 11ر25 فى المائة ليبلغ مستوى 26ر1451 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 96ر19 في المائة ليبلغ مستوى 56ر2245 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا