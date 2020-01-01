"فاروس" تتصدر ترتيب الشركات السمسرة بالبورصة خلال شهر يونيو الماضي

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، قد حصلت علي ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق الرئيسي وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال شهر يونيو الماضي ، بقيمة تداول بلغت 7.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.3%، وجاءت شركة بايونيرز للتداول في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة ة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7%، وفى المركز الخامس هيرمسيس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%.







