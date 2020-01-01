"بيدافع عن الإرهاب".. جبهة شباب الصحفيين تفتح النار على "جمال عيد"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
هاجمت جبهة شباب الصحفيين، الكاتب جمال عيد لدفاعه عن أفكار جماعة الإخوان الإرهابية .

وقالت الجبهة: "اعتذار واجب إلى المستر جمال عيد وعائلته لم نكن نعلم إن سيادتك من أولي الحظوة وأصحاب الخطوة من حائزي الجرين كارد .

وأضاف هيثم طوالة، رئيس الجبهة: "يا مستر جيمي.. أعذر جهلنا لم نكن نتصور أن تعليم بنتك في أمريكا مجاني لأنها أمريكانية بنت أمريكانية والله آسفين وغلطنا راكبنا من ساسنا الراسنا".

وتابع: "طب مش تقول یا مستر جمال إن سيادتك تبع الأكابر.. بنكرر أسفنا والله، الأمور كده وضحت زي الشمس عرفنا حضرتك ليه محموق على الإرهابيين والعملاء ده لأن كتير منهم ناس خلعوا على بره بالباسبور الأزرق ده منهم نجم إخوان أمريكا محمد سلطان".

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