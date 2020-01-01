"بيدافع عن الإرهاب".. جبهة شباب الصحفيين تفتح النار على "جمال عيد"

هاجمت جبهة شباب الصحفيين، الكاتب جمال عيد لدفاعه عن أفكار جماعة الإخوان الإرهابية .





وقالت الجبهة: "اعتذار واجب إلى المستر جمال عيد وعائلته لم نكن نعلم إن سيادتك من أولي الحظوة وأصحاب الخطوة من حائزي الجرين كارد .





وأضاف هيثم طوالة، رئيس الجبهة: "يا مستر جيمي.. أعذر جهلنا لم نكن نتصور أن تعليم بنتك في أمريكا مجاني لأنها أمريكانية بنت أمريكانية والله آسفين وغلطنا راكبنا من ساسنا الراسنا".



