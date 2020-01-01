الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية (المحاضرة 2 أهم الأسئلة المتوقعة في الفلسفة وحلها 2)





الثانوية العامة 2020 | يستعد طلاب مرحلة الثانوية العامة 2020 الشعبة الأدبية، لتأدية امتحان مادة الفلسفة والمنطق والذي من المقرر تأديته يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة في الامتحان مع الاسئلة والنماذج الهامة، وأهم الأسئلة المتوقعة في الفلسفة وحلها 2.





وتُقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق، وذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودشنت الوزارة هذا الموقع لعرض وتقديم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لجميع طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.





وسنستعرض لكم طلابنا الأعزاء المحاضرة الثانية 2 من المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق وأهم الاسئلة والنماذج، وذلك وفقًا لموقع "thanaweya" المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





الهدف من المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق





تحتوي هذه الدورة التدريبية على:





- عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع "الفلسفة" وحلها بطريقة مفصّلة ونموذجية.





- عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع "المنطق" وحلها بطريقة مفصّلة ونموذجية.





توصيف المراجعة النهائية

تقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة واحدة من أهم المراجعات للثانوية العامة وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة الفلسفة والمنطق. تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع دروس فرعي الفلسفة والمنطق من خلال عرض ومناقشة جميع الأسئلة المتوقعة وحلها بطريق مفصّلة ونموذجية.





المحاضرة الـ 2 المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق ( اضغط هنــــــــــــــا )



