"التموين" تتيح 3 خدمات جديدة على موقع دعم مصر .. تعرف عليهم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها. 


وأكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.


وأشار المصيلحي الي تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقاً في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.


ومن جانبه أكد عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات أنه تم زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.


وطالب مدكور المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص مشيرا الي إدخال ١٠ مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.


ومن ناحية أخري في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مطورة ومميكنة، أشار المصيلحي إلي انه قد الإنتهاء من افتتاح ٢٠٠ مركز خدمة مطوره لتقديم الخدمات التموينية، كما أنه يوجد ٥٠ مركز خدمة مطور جاري افتتاحها وتشغليها، وكذا ٥٠ مركز جاري تطويرها فضلاً عن معاينة واعداد تصميمات هندسية لعدد ٨٠ مكتب جديد لتحويلها الي مراكز خدمة مطورة ايضاً.
ويمكن الدخول على الموقع من الرابط الآتي: 
http://www.tamwin.com

كما أنه يوجد مجموعة من الإرشادات العامة على موقع إدارة دعم مصر لتوضيح كيفية الإستخدام.
كما تناشد وزارة التموين والتجارة الداخلية السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية استكمال تسجيل رقم التليفون الخاص بهم على الموقع وذلك لإمكانية الاستفادة من كافة الخدمات التموينية المتاحة حفاظاً على حقوقهم التموينية.

أخبار تهمك

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ ساعة و 27 دقيقة

تحديد موعد عودة الدوري.. البداية بمباراتى الأهلى مع إنبى والزمالك ضد المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ 40 دقيقة

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ حوالي 4 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ يوم

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مثيرة بشأن تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

01:03 م

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

11:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن