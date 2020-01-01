جولة تفقدية للخطيب بفرع الأهلي بالشيخ زايد للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:24 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي
قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بجولة تفقدية صباح اليوم الأربعاء داخل فرع النادي بالشيخ زايد؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية خلال الساعات الأولى من توافد الأعضاء، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

ورافق الكابتن الخطيب في جولته اليوم الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، ونائبه العميد محمد سعيد، واللواء خالد بدوي مدير أمن الفرع، والعميد أحمد عزت مدير الخدمات.

وحرص الدكتور محمد شوقي على شرح كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي لضمان سلامة الأعضاء والموظفين والعاملين، من خلال اتباع التعليمات الوقائية، وتركيب بوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها بمداخل النادي لاستقبال الأعضاء.

وتواصل الكابتن الخطيب مع العديد من الأعضاء للترحيب بهم وللاطمئنان على  سلامتهم، وشدد على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتباع الإرشادات الطبية السليمة التي توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.

وكانت إدارة الأهلي، قد بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، قبل استقبال الأعضاء، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والطبية السليمة التي توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.

وتشمل هذه الخطوات الاحترازية عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي؛ سواء في الصالات الرياضية أو الجيم، وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة كافة المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من البوابات النادي، وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ مع عدم استخدام الأكواب الزجاجية.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية أيضا حملات التوعية للجميع داخل النادي، من خلال وضع ملصقات التوعية في كافة أرجاء النادي، مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقا للتعليمات الوقائية بهدف الحفاظ على الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي.

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