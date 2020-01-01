أحمد الفيشاوي يبعث رسالة حب لزوجته عبر الـ"إنستجرام"

Advertisements

بعث الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة حب إلى زوجته، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"التفكير العميق لقطة من قبل زوجتي بحبك يا ناديه".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الله يخليكم لبعض ويسعد أوقاتكم" وأضاف آخر"البرنس الفيشاوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حبيب الملايين".





يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "الممر" وتدور أحداثة في إطار وطني، وشارك في بطولته الفنان أحمد عز وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأسماء ابو اليزيد.