عاجل.. إلغاء قرار رسوب طلاب الثانوية المتهمين بالغش الجماعي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "موضوع"، بإلغاء بعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ووقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربيه والتعليم الفني فيما تضمنه من إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.

ونص الحكم على إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار وزير التربيه والتعليم الفني والتي من أخصها اعتبار الطلبة ناجحين بالدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي وقبول أوراقهم بمكاتب التنسيق وفق الدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي وإلزام َوزير التربية والتعليم الفني بالمصروفات َوأتعاب المحاماة على درجتي التقاضي مع تنفيذ الأحكام بمسودة الحكم وبدون إعلان.

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وتمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادى وضبط المسروقات لدى عميله.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بإرتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بإسلوب، وإعترف بإرتكاب ( 3 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات. 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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