تفاصيل ضبط ريناد عماد "فتاة التيك توك" في كافيه مطرب شهير

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطي
ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على فتاة التيك توك ريناد عماد، اليوم الأربعاء، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقديم محتوى مُخل.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا مقاطع فيديو لفتاة شهيرة بـ"ريناد عماد"، تظهر خلاله بمحتوى خادش للحياء العام.

من جانبها، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، مقاطع الفيديو المشار إليها، وتبين أن الفتاة تدعى "منة الله.ع.ع"، وشهرتها ريناد عماد، حيث أعدت القوات مأمورية وتمكنت من القبض عليها داخل كافية يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير "س.ال"، وذلك تمهيدًا للتحقيق معها حول الفيديوهات المنسوبة لها.

التحريات الأولية كشفت أن الشهيرة بـ "ريناد عماد" حذفت كل الفيديوهات الخاصة بها من على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، لاعتقادها أن مسح ذلك المحتوى أو إلغاء الحسابات يعفي من المسئولية، فضلًا عن انتشار الأفلام والفديوهات والصور على المواقع كافة، وتداولها.

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