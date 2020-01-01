توما يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أعماله الجديدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهير بـ"توما" عن أعماله الجديدة التي يستعد لها الفترة القادمة، فمنها تعاونه مع الفنان المغربي سعد المجرد في أغنية "عدي الكلام" ، وتعاونه مع تامر حسني في ألبومه الجديد بأغنيتين، وتعاونه أيضاً مع حميد الشاعري.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال توما:" أن الأغنية مبهجة و تنتمي للون الموسيقي المقسوم، وهى من توزيعه وكلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي".

واستكمل "توما" حديثه قائلاً: "ستطرح أغنية "عدي الكلام" يوم الأحد المقبل"، موضحا أن  سعد المجرد انتهى من تصوير الأغنية فيديو كليب.

وأضاف أنه يشارك فى ألبوم الفنان تامر حسني، الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، بأغنتين، من ألحان محمد سراج، والأخر من ألحان شريف بدر.

وفي نهاية حديثه قال الموزع "توما" أنه سيتعاون أيضاً مع الفنان حميد الشاعري في أغنية جديدة متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.


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