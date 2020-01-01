أحمد سعد يشوق جمهوره لاغنيته الجديدة

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شوق الفنان أحمد سعد، جمهوره لأغنيه جديدة من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"تفتكرو الاغنيه اللي جيه تبقي فريحي ولا حزين".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"حزين باين من الصورة" وأضاف آخر"اي حاجه منك حلوه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صباح الخير على احلى حنجرة فيك يا مصر فين أغنيتك مع حسن شاكوش يا نجم".