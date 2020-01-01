أحمد سعد يشوق جمهوره لاغنيته الجديدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شوق الفنان أحمد سعد، جمهوره لأغنيه جديدة من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"تفتكرو الاغنيه اللي جيه تبقي فريحي ولا حزين".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"حزين باين من الصورة" وأضاف آخر"اي حاجه منك حلوه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صباح الخير على احلى حنجرة فيك يا مصر فين أغنيتك مع حسن شاكوش يا نجم".

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