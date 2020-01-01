الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

يرغب المقاولون العرب فى ضم صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة، وذالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.





وقرر إدارة النادي الأهلى إعارة صالح جمعة، وذلك بعد تجديد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق لعقده لمدة موسم ونصف، ورفضه استمرار اللاعب فى الفريق، بسبب الخلاف السابق بين الطرفين.





وهناك عدة أندية في الوقت الحالى ترغب في ضم اللاعب، من ضمنهم عرضين خارجيين أحدهما من الدورى البرتغالى والآخر من الدورى المجرى، وذالك بجانب 3 عروض محلية وهم الاتحاد السكندرى وسموحة ودخول المقاولون العرب ضم هذه الأندية.





ويسعى النادي الأهلي لضم طاهر محمد، مهاجم فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرض مبلغا ماليا بالإضافة إلى رحيل صالح جمعة ضمن الصفقة المنتظرة.





ويذكر أن شارك صالح جمعة في المران الجماعي للفريق اليوم، وذالك بعد أن خاض اللاعب برنامج تأهيل مكثف في الجيم خلال الفترة الماضية.