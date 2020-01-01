5 مشاهد من أول أيام عودة حركة الطيران.. وهذا رأي السياح

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
في الساعات الأخيرة، بدأت مصر أول رحلات الطيران بعد توقف دام أشهر طويلة، لتستقبل البلاد عددا من السياح وفقا إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعادت اليوم حركة السياحة والطيران بالبلاد، بعدد من الضوابط منها التأكد من تعقيم المطارات بشكل مستمر، تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة، كما تم فرض على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشي فيروس "كورونا" فيها وصل إلى حد الوباء، تقديم نتيجة اختبار "pcr".

كما أعلنت الحكومة عن استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 3 محافظات وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وتم وضع ضوابط عمل للمنشآت الفندقية أهمها ضرورة عدم تجاوز الفوج السياحي لأكثر من 25 شخصًا لحين إشعار آخر، وأن تكون طاقة العمل في الفنادق 50%، بجانب الإجراءات الوقائية الأخرى.

استقبال 352 سائح من أوكرانيا

وبالفعل شهدت مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات السياحية لمجموعة من السياح قادمتين من العاصمة الأوكرانية كيف، على طائرتين نقلا إلى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر 173 راكب، وإلى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء 179 راكب.

استقبال بالورود والهدايا

وفي استقبال الـ 352 سائح من أوكرانيا، تقدم المكاتب الداخلية لوزارة الطيران والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بهذه المحافظات باستقبال هؤلاء الركاب بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

الاهتمام بالإجراءات الوقائية

ومن جانبهم بدأ المسئولون في الاطمئنان على إجراءات التسكين والإقامة الخاصة بالسياح الوافدين والتأكد من تطبيق كافة ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء من أجل عودة السياحة.

إجراءات "عالمية" لاستقبال السياح

كما دارت لقاءات جانبية بين محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي وعدد من السائحين التي استقبلتهم المطارات اليوم الأربعاء، كشف فيها السائحين عن شعورهم بالأمان بسبب الإجراءات التي تتخذها مصر لاستقبالهم.

ووصف السياح الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بـ"العالمية" سواء في مطار الغردقة الدولي، أو خلال مرحلة نقلهم عبر أتوبيسات سياحية فاخرة، كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية خلال دخولهم فنادق الإقامة، ووجهوا الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال والترحيب. 

رحلات لمصر للطيران 

وعلى جانب آخر، بدأت تسير شركة مصر للطيران رحلات إلى دول أخرى، فتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة لنقل ما يقرب من 2000 راكب على متن 14 رحلة دولية.

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