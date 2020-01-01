عذبوا واغتصبوا طفلًا سوريًا.. ديانا حداد تطالب حكومة لبنان بإعدام 3 شباب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



طلبت الفنانة ديانا حداد، من حكومة بلدها لبنان بإعدام ثلاثة شباب قام بتعذيب واغتصاب طفلاً سوريا، فى بلدة سحمر، بمنطقة البقاع الغربى بلبنان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".


كتبت ديانا تغريدة قالت فيها:" نطالب الحكومة اللبنانية فى لبنان بإعدام المجرمين اللى قاموا بتعذيب الطفل السوري والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؟".

وتابعت ديانا حداد قائلة :"بناشد كل الفنانين إخوانى، بضم صوتهم لصوت الحق، والمطالبة بحق الطفل المغتصب، حسبى الله ونعم الوكيل".


وفي سياق آخر،انتهت الفنانة ديانا حداد، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، وتحمل طابع "مقسوم"، وتميل لنوعية أغاني المهرجانات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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