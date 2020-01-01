ما هو عقار أسترازينيكا الأقرب لاعتماده عالميًا لعلاج كورونا؟

في ظل تسابق دول العالم، لإنتاج لقاح أو عقار ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عقار أسترازينيكا ربما يكون الأقرب لاعتماده عالميًا بعد نجاح تجاربه على الحيوانات، في إنتاج الكثير من الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس.





العقار الأقرب لاعتماده عالميًا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عقار أسترازينيكا الذي تنتجه شركة "مودرنا" البريطانية ربما يكون الأقرب لاعتماده عالميًا كلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





وقالت كبيرة باحثي منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان إن عقار أسترازينيكا، هو المرشح الأقرب لتطويره كلقاح مضاد لفيروس كورونا بالنظر إلى المرحلة المتقدمة التي بلغتها تجاربه والتي اقتربت من الانتهاء.





التجارب الأخيرة

وأضافت سواميناثان أن عقار أسترازينيكا سيدخل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على الأرجح في منصف يوليو المقبل.





إنتاج أجسام مضادة

وبعد تجربة عقار استرازينيكا على الحيوانات، اكتشف الباحثون في جامعة أوكسفورد، أنها أنتجت الكثير من الأجسام المضادة لمحاربة عدوى كورونا، كما أنه يوفر الحماية بعد الإصابة بالفيروس مرة أخرى.





وأظهرت الأبحاث أيضًا أن لقاح استرازينيكا يعمل على نشاط الخلايا التائية، وهي الجزء الذي يعمل على مقاومة الفيروسات في الجهاز المناعي.





تناول جرعتين يزيد الحماية

بينما أعلنت شركة أسترازينيكا، توصلها إلى نتائج تجارب لقاحها التي أجريت على خنازير أثبتت أن تناول جرعتين من اللقاح أثبت استجابة أكبر بدلا من جرعة واحدة.





ويؤكد بريان تشارلستون، مدير بيربرايت لوكالة رويترز "تبدو هذه النتائج مشجعة إن إعطاء جرعتين يعزز استجابات الأجسام المضادة التي يمكن أن تقوم بتحييد الفيروس، ولكن الاستجابة لدى البشر هي المهمة".





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



