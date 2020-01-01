عاجل.. حقيقة القبض على بطلة شهيرة من فتيات تيك توك

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
ترددت أنباء صباح اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على فتاة شهيرة من صانعات المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وأكدت مصادر، أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على ريناد عماد؛ لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون، والإعلان عن النفس لممارسة البغاء عبر موقع "تيك توك"، وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وجار التأكد رسميًا من نبأ القبض على ريناد عماد، والتفاصيل الكاملة للواقعة..

القبض على منار سامي
كان المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، كشف عن إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة السابعة مساءً، إثر البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.

وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الفجر": إن منار كانت فى بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت فى حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.

كان تقدم المحامي أشرف فرحات، قدم بلاغًا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية. 

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام: إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.
عاجل.. حقيقة القبض على بطلة شهيرة من فتيات تيك توك
عاجل.. حقيقة القبض على بطلة شهيرة من فتيات تيك توك

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريناد عماد القبض على منار سامي القبض على ريناد عماد الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ 17 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 11 ساعة

تحديد موعد عودة الدوري.. البداية بمباراتى الأهلى مع إنبى والزمالك ضد المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ يوم

تطورات مثيرة بشأن تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

فتاة تيك توك منة عبدالعزيز مطلوبة على جوجل عقب القبض عليها

معلومات لا تفوتك عن فتاة تيك توك منار سامي التي تتصدر "ترند" جوجل

منار سامي تنشر صورة جريئة دون تعليق بعد تقديم بلاغ ضدها

منار سامي.. القصة الكاملة لأحدث الفتيات المثيرات للجدل على "تيك توك"

كل ما تريد معرفته عن فتاة تيك توك منار سامي التي تتصدر "ترند" جوجل

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

11:15 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن