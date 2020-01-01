عاجل.. حقيقة القبض على بطلة شهيرة من فتيات تيك توك

ترددت أنباء صباح اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على فتاة شهيرة من صانعات المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".





وأكدت مصادر، أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على ريناد عماد؛ لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون، والإعلان عن النفس لممارسة البغاء عبر موقع "تيك توك"، وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.





وجار التأكد رسميًا من نبأ القبض على ريناد عماد، والتفاصيل الكاملة للواقعة..





القبض على منار سامي

كان المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، كشف عن إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة السابعة مساءً، إثر البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.





وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الفجر": إن منار كانت فى بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت فى حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.





كان تقدم المحامي أشرف فرحات، قدم بلاغًا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.



