"الداخلية" تحبط تهريب أجهزة بث فضائي بالإسكندرية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أحبطت وزارة الداخلية، تهريب أجهزة بث فضائي في الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ الإسكندرية، اعتزام إحدى شركات الخدمات الإعلانية كائنة بمحافظة الجيزة، استيراد رسالة أجهزة مضخمات صوت "عقب حصولها على موافقات الجهات المعنية" وقيامها بإخفاء مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلي الوارد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لجرد محتويات الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 2 جهاز إنكودر- عدد 1 جهاز ديكودر).

وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأن المضبوطات عبارة عن أجهزة بث فضائي وليست أجهزة مضخمات الصوت السابق الموافقة على استيرادها بالمستندات، بالمخالفة لقانون الجمارك، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركي) نفى علمه بما تحويه الرسالة من مخالفات واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

وقدرت القيمة والرسوم الجمركية بمبلغ (479949) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر وضبط قضايا التهريب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

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