بيان مهم من "الكهرباء" بشأن تركيب العدادات الكودية للوحدات غير المرخصة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء، إن الهدف من قيام وزارة الكهرباء بتلقي طلبات حجز العداد الكودي هو تقنين أوضاع الوحدات السكنية التى يصل إليها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية ويتم محاسبتها بنظام الممارسة.

 

وتابع، "العداد الكودي يوفر طريقة محاسبة عادلة للمواطنين نظير استخدامهم الفعلي للتيار الكهربائي، بدلا من نظام الممارسة الذي يعتمد على تقدير قيمة الاستهلاك شهريًا."

 

وتستقبل وزارة الكهرباء تقديم طلبات الحصول على العداد الكودي الذي يتم شحنة بكروت مسبة الدفع وتحاسب فيه الشرائح بنفس شعر الشرائح الكهربائية في العداد التقليدي، عن طريق الموقع الألكتروني https://eehc.ses360.net/


وأضاف "حمزة"، أن العداد الكودي سيوفر العديد من المميزات لأصحاب الوحدات السكانية، منها إجراء التوصيلات الكهربائية بطرق  فنية سليمة تأمن وصول التيار الكهربائي من الشبكة الخارجية إلى داخل الشقق السكنية، التمتع بأعمال صيانة والأصلاحات في حالة تعطل التيار الكهربائي بعدما كان لايوفر نظام الممارسة هذا الأمر.


وألمح "حمزة"، إلى أن الحصول على العداد الكودي لا يعد سند ملكية للوحدة، ولكن هو إجراء مؤقت لتوصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية مخالفة تراخيص البناء لابد بعدها أن يتم تقنينة بتركيب عداد مسبق الدفع في حالة حصول صاحب الوحدة السكنية على كافة التراخيص من الدولة، مشيرا إلى أن العداد الكودي لا يمنع تنفيذ طلب إزالة للوحدة السكنيه في حال صدورة.

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