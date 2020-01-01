تفاصيل الفيديو الذي نشره ترامب على تويتر ثم حذفه بعد ساعات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:50 م
ترامب
ترامب
وكالات

حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة احتوت على فيديو لزوجين أمريكيين وهما يرفعان السلاح بوجه محتجين في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية.

 

وأظهر الفيديو الزوجان، اللذان وهما يرفعان السلاح، في وجه محتجين "اقتحموا بوابة منزلهما" بينما كانوا يسيرون باتجاه منزل العمدة ليدا كروسون، وعندما وقف المحتجون أمام منزلهما، صاح الزوج وهو يرفع سلاحه، قائلا: "تحركوا لا تتوقفوا". وأضاف فيما بعد أن المحتجين هددوه وأسرته.

 

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنها في اتهامات بالتعدي على ملكية خاصة وبالترهيب.

 

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، موجة احتجاجات عنيفة بعد وفاة جورج فلويد، الأميركي الأسود الأعزل في قبضة شرطة مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو الماضي، بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريبا.

 

وكان فلويد، الذي ينحدر من مدينة هيوستون وكان يعمل حارس أمن في نواد ليلية، أعزل عندما تم احتجازه خارج أحد الأسواق حيث أبلغ موظف أن رجلا مطابقا لوصفه حاول دفع ثمن السجائر بنقود مزيفة.

 

وتعد وفاة جورج فلويد هي الأحدث في سلسلة قتل رجال ونساء أميركيين من أصل إفريقي على يد الشرطة الأميركية، مما أثار دعوات جديدة لإصلاح الشرطة.

 

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