ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
رويترز
 ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما يشير إلى تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وزاد خام القياس العالمي برنت 31 سنتا ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 41.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش بعدما فقد أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء. وزاد الخام الأمريكي 35 سنتا ما يوازي 0.9 بالمئة إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز ”يحرص المستثمرون على متابعة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.. ستتفق مع أو تأكد بيانات معهد البترول الأمريكي، مما يسهم في صعود أسواق الخام رغم القلق المتزايد إزاء انتشار فيروس كورونا“.

كما دعم الأسعار انخفاض إنتاج أوبك من النفط لأدنى مستوى له في عقدين في يونيو.

وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يوميا في المتوسط ​​في يونيو، بانخفاض 1.92 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدّل لشهر مايو.


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