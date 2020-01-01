تعرف على تفاصيل شخصية ماجد الكدواني في مسلسل "نمرة اتنين"

Advertisements



يقوم الفنان ماجد الكدواني حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "نمرة اتنين"،قد انتهى من تصوير ٧ حلقات ،و يُجسد خلال الأحداث دور سائق أوبر.



ومسلسل "نمرة اتنين" من تأليف مريم نعوم، وائل حمدي، آدم عبدالغفار، سارة طيبة، ويُشارك في الإخراج طارق العريان، وتامر محسن، وهاني خليفة، وهادي الباجوري، ومحمد شاكر خضير، وأحمد النجار، وآدم عبدالغفار، وهو بطولة منى زكي، نيللي كريم، عمرو يوسف، شيرين رضا، أحمد مالك، أمينة خليل، صبا مبارك، عادل كرم، إياد نصار.



وفي سياق آخر، يُشارك ماجد الكدواني في مسلسل "مش أنا"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سارة وفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ وبطولة تامر حسني، حلا شيحة، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، فايز المالكي،ومجموعة مميزة من النجوم.