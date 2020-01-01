نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أجرى الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، جولة تفقدية لاختبارات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2019/2020، والتي بدأت في خمس كليات هي الصيدلة والعلوم والتمريض والفنون الجميلة والتربية للطفولة المبكرة، وذلك ضمانًا للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

واطمئنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والطبية اللازمة والتي اعتمدها مجلس الجامعة في ظل جائحة كورونا، بدءًا من توفير أجهزة قياس الحرارة عند بوابات الدخول، وبوابات الكترونية للتعقيم، والتنبيه بمراعاة التباعد الاجتماعي في الطرقات واللجان وأروقة الكليات وتنظيم عملية الدخول والخروج، والتنببه بارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي وقاعات الامتحانات، والعمل على تأكيد نظافة وتعقيم كل الأماكن والأسطح والحمامات والمقابض والأبواب والشبابيك وجعلها مفتوحة بكل أماكن الامتحانات وتنظيف الأسطح والتطهير وذلك بشكل منتظم ومتكرر، والتأكد من توافر مطهرات حول اللجان وقاعات الامتحانات، وتوفير أدوية طواريء لدي اللجان الطبية بمباني الكليات المختلفة، والتأكد من توفير اجهزة الضغط وسماعات وعدد من مقياس الحرارة لدي كل لجنة طبية بكل مبني بكليات ومعاهد الجامعة، والتأكيد علي كل اللجان الطبية بسرعة إعداد تقرير يومى فور الانهتاء من الإمتحانات وإبلاغه لالدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما أكدا على توفير صناديق مجهزة بأكياس نفايات للتخلص الآمن للمناديل والكمامات والجوانتيات، ووضع خطة للتخلص من هذه الأكياس بالتعاون مع شركة نهضة مصر للتخلص من النفايات الطبية، ووضع ملصقات توعوية وإرشادات علي مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بهذه الإجراءات، وكذلك اطمئنا على وجود لجان طبية خاصة للحالات الطبية التي تستدعي ذلك فضلًا عن لجنة أخرى للعزل في حالة وجود حالة تستدعي ذلك وفقًا للقواعد التي أقرتها اللجنة الطبية المختصة بالجامعة.
نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)
نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)
نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)
نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)
نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)
نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)
نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)
نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا جامعة الاسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الفجر

أخبار تهمك

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحديد موعد عودة الدوري.. البداية بمباراتى الأهلى مع إنبى والزمالك ضد المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

تطورات مثيرة بشأن تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ 17 دقيقة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

11:15 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن