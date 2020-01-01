نائبا رئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (صور)

أجرى الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، جولة تفقدية لاختبارات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2019/2020، والتي بدأت في خمس كليات هي الصيدلة والعلوم والتمريض والفنون الجميلة والتربية للطفولة المبكرة، وذلك ضمانًا للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.





واطمئنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والطبية اللازمة والتي اعتمدها مجلس الجامعة في ظل جائحة كورونا، بدءًا من توفير أجهزة قياس الحرارة عند بوابات الدخول، وبوابات الكترونية للتعقيم، والتنبيه بمراعاة التباعد الاجتماعي في الطرقات واللجان وأروقة الكليات وتنظيم عملية الدخول والخروج، والتنببه بارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي وقاعات الامتحانات، والعمل على تأكيد نظافة وتعقيم كل الأماكن والأسطح والحمامات والمقابض والأبواب والشبابيك وجعلها مفتوحة بكل أماكن الامتحانات وتنظيف الأسطح والتطهير وذلك بشكل منتظم ومتكرر، والتأكد من توافر مطهرات حول اللجان وقاعات الامتحانات، وتوفير أدوية طواريء لدي اللجان الطبية بمباني الكليات المختلفة، والتأكد من توفير اجهزة الضغط وسماعات وعدد من مقياس الحرارة لدي كل لجنة طبية بكل مبني بكليات ومعاهد الجامعة، والتأكيد علي كل اللجان الطبية بسرعة إعداد تقرير يومى فور الانهتاء من الإمتحانات وإبلاغه لالدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



