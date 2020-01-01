اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الجيزة

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالإعلان عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مواليد 1/1/2016 وحتى 22/3/2018، اليوم الأربعاء، بأحياء ومراكز وقرى المحافظة من خلال تطعيم الأطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال المعطل سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.





وأكد محافظ الجيزة أن عدد الأطفال المستهدفين نحو 481 ألفًا و477 طفلًا على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية من خلال 277 فريق مدرب وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.





من جانبه، ناشد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة المواطنين بإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل ويكون مرتديا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي.