دكتور خالد صلاح يكتب: هي دي الحكاية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر

صحينا من النوم الصبح بدري على آهات وعويل التوك شو والسوشيال ميديا. 
قلنا فيه آيه.....؟ قالوا الشرطة بلطلجت واتجبرت وبالعباد أرهبت.
قلنا حالات فردية وملناش صالج بالحكاية ديه.
قالوا: لا أستنوا ... واحد اتسحل هنا في الناحية ديه, وواحد ياعيني قتلوه أمام عيني.
قلنا لا مفيش هروب من كدة في الموضوعات ديه........
قالوا: الشباب اتجمعوا في التحرير وعلى جبروت الشرطة نويين......
قلنا ثورة وكدة......... سعد زغلول ومصطفي كامل وعرابي كمان في الثورة ديه.
قلنا ياما أنت كريم يارب... أحنا شباب محظوظين هنشارك في الثورة ديه. 
ونكون مثل الأبطال في الحكايات اياها ديه....
نزلوا الشباب التحرير ونادوا بعيش وحرية وعدالة اجتماعية.
قلنا وماله دي مطالب مافيهاش غنى عنها في الأمور ديه.
اتجمعت الحشود من هنا ومن هنا ومن كل مكان في نواحي الجمهورية والنواحي ديه.
وقلنا الحكاية أحلوت أوي في الأمور ديه...
 وهتفوا وقالوا: عيش حرية ومغادرة وزير الداخلية.
ومشي وزير الداخلية بقرارات سيادية وتغيرات وزارية.
واحلوت الحكاية ديه.......
وقالوا: عيش حرية والرئيس يمشي من الاتحادية....
ومشي الرئيس وقلنا ياسلام!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 إيه الحكاية الحلوة ديه....
 وقالولنا خلاص الفقر مشي من النواح ديه واللي كان بياخد جنيه هياخد عشرة جنيه, واالي بياخد مية هياخد الف جنية وكمان هدية......
هللنا وسجدنا وكبًرنا!!!!!!!!!!!!! الله أكبر وغنينا على كل نغمات النصر والسمسمية.
وشوية لقينا نفسنا لابسين في حيطة سد وملناش دية, وقالوا إمًا أمامكم ورئيسكم مرسي ولا النيران والمتفجرات وييجي الظواهري في النواحي ديه.
قلنا وماله يحكموا ونشوف حكمهم في الأمور ديه......
وشوية اتقطعت الكهربا في الأربعة وعشرين ساعة تلاتين ساعة وشوية.
 وخلص الغاز والبنزين والسيارات بتمشي بالدفع والايدي القوية.
واتبنى سد النهضة في أثيوبيا وبقى دوار العمدة في قصر الاتحادية.
 وامتلأت مطاعم الفول والطعمية بالجاسوسية من كل نواحي العالم ديه.
قلنا: لا لا لا مفيش مهرب من الحكاية ديه واتجمعنا في 30 يونية 2013 ميلادية
ومشي مرسي ومشيت آثار العدوان الكاراثية الاخوانية....
وجاء من يمثلنا بانتخابات حرة وديمقراطية.
وقلنا الحمدلله ونتمنى أن نعيش بنفس رضيه ويكون نهاية الحكاية ديه
عيش حرية وعدالة اجتماعية.

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