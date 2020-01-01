حار رطب على القاهرة الكبرى.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن طقس تفاصيل طقس اليوم، محذرة من وجود شبوره مائية صباحا في عدة مناطق.





وأكدت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد اليوم، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





وأوضحت الهيئة أن يشهد شمال الصعيد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.





وأكدت، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.





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