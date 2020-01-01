إعلان موعد الموسم الجديد من الدوري الألماني

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
وكالات
أعلن كريستيان شايفرت،  رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أن الموسم الجديد من الدوري الألماني سينطلق في 11 أو 18 سبتمبر المقبل، بينما سيسمح للفرق المشاركة في المنافسات الأوروبية، بدء مشوارها في الدوري في وقت لاحق.

ذكر شايفرت في مقابلة لصحيفة دي فيلت نشرتها اليوم الأربعاء: "من المحتمل أيضاً السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات من جديد".

واختتمت منافسات الموسم الماضي من البوندسليغا السبت الماضي، بينما تقام المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا السبت المقبل، وتقام مباراة إياب الملحق الفاصل الذي يحسم الصعود والهبوط الإثنين التالي.

وأوضح شايفرت: "من المؤكد انطلاق الموسم الجديد في 11 أو 18 سبتمبر، لكن المحادثات لا تزال جارية مع الاتحاد الألماني للعبة، نظراً لأنه من المعتاد أن تقام منافسات الدور الأول من بطولة الكأس قبل انطلاق "البوندسليغا".

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