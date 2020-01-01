تحديد موعد عودة الدوري.. البداية بمباراتى الأهلى مع إنبى والزمالك ضد المصري

تترقب جماهير وعشاق بطولة الدوري المصري الممتاز، إستئناف المسابقة بعد توقف المنافسة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.





استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، على استئناف بطولة الدورى يوم 7 أغسطس بمباراتى "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقى لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.





من جانبه تحفظ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على ضغط مباريات الدورى هذا الموسم الذى سيتم استئنافه فى أغسطس المقبل وذلك خلال اجتماع مدربي المنتخبين الأول والأولمبي مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية.





وأوضح البدرى وشوقى غريب خلال اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بالجبلاية أن ضغط المباريات بعد فترة التوقف الطويلة سيتسبب فى إصابات للاعبين، وهو ما يؤثر سلبا على المنتخبات.





من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل خطة الحكومة للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد.





وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.