فرحة السائحين وأطفالهم عقب وصولهم مطار الغردقة الدولي (صور)

ظهرت فرحة عارمة في عيون السياح الأجانب الذين وصلوا صباح اليوم مطار الغردقة الدولي، مع وصول أول رحلة طيران دولية قادمة من أوكرانيا.





وفور هبوط الطائرة لمطار الغردقة الدولى، ظهرت الفرحة في عيون السياح الأجانب وأطفالهم رافعين علامة النصر فرحة بوصولهم منذ جائحة كورونا المستجد.





وأكد عدد من السياح أنهم سعداء بوصولهم إلى أرض مصر الحبيبة، وذلك للاستمتاع بالأجواء الممتعة على سواحل البحر الأحمر بمدينة الغردقة السياحية.





كان استقبل مسؤولو مطار الغردقة الدولي، ومحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من الخارج وعلي متنها 175 سائحا أوكراني الجنسية بينهم طفلين، كأول فوج سياحي يصل المدينة منذ إغلاق المطارات وانتشار جائحة كورونا، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بفتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.





نظمت محافظة البحر الأحمر حفلا فنيًا بالتنورة والمزمار البلدي فرحةً بوصول أول فوج سياحي خارجي، كما تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية.





ونفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة مجموعة الإجراءات الوقائية علي رأسها وضع علامات اجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي والزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف علي درجة الحرارة، إلي جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.





وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.









وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.









وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.



