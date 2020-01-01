وزير النقل يوجه بالإسراع في شراء 6 قطارات نوم متكاملة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بضرورة الإسراع في شراء عدد ٦ قطارات نوم وفقا لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادة الوافدة إلى مصر خلال الأعوام القادمة والتوسع في تشغيل أكشاك جديدة في عدد من المحطات التي تم تطويرها مؤخرا مثل محطة دمنهور وكذلك الاستمرار في فتح أسواق جديدة للشركة خارج نطاق محطات السكك الحديدية كالتوسع في إدارة بوفيهات الشركات والهيئات التي لا تتبع وزارة النقل والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة إيرادات الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31122019 حيث حققت الشركة اجمالي ايرادات بلغ 183 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه عام 2018 بزيادة قدرها 10.4 %.

من جانبه استعرض اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة ما تم انجازه من أعمال التطوير حتى عام 2019 والمتمثلة في أعمال تطوير اسطول العربات ( تطوير 26 عربة نوم الماني من أصل 46 عربة وعدد 7 عربة نادي الماني من اصل 12 عربة نادي وتطوير عدد 13 عربة نوم اسباني من أصل 55 عربة وعدد 2 عربة نادي اسباني من اصل 10 عربات نادي كما تم استعراض ماتم من تطوير للبنية التحتية للمطبخ الرئيسي والمغسلة.

كما تم استعراض أعداد الركاب الأجانب والمصريين عن عامي 2018 و2019 حيث بلغ عام 2018 عدد الركاب المصريين 331 ألف راكب والأجانب 77.5 ألف راكب بإجمالي عدد ركاب يبلغ 408.5 ألف راكب مقابل وصول عدد الركاب المصريين عام 2019 إلى 317.3 ألف راكب والأجانب إلى 111.1 ألف راكب بإجمالي 428.4 راكب أي بزيادة إجمالية للركاب بواقع 19.8 ألف راكب بنسبة زيادة 5%.

ووجه الوزير بالتطهير والتعقيم المستمر للعربات والتغيير المستمر لكاقة المفروشات والاداوات المستخدمة من قبل الركاب بالقطارات لمواجهة فيروس كورونا.
وزير النقل يوجه بالإسراع في شراء 6 قطارات نوم متكاملة
وزير النقل يوجه بالإسراع في شراء 6 قطارات نوم متكاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كورونا قطارات نوم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 10 ساعة

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ أقل من ساعة

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 10 ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ يوم

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير النقل: 129 مليون جنيه إيرادات عربات النوم من يناير حتى أكتوبر 2018

حققت 129.18 مليون جنيه إيرادات.. كل ما تريد معرفته عن قطارات النوم

"الوزير" لعامل براد الشباك: "قولي كل حاجة واوعى تخاف من حد" (فيديو)

"الوزير" يتفقد أعمال التطوير الشامل بورش كوم أبو راضي ببني سويف

"الوزير" لعمال ورش أبو راضي: "معنوياتي ارتفعت بلقائكم".. ويردون: هنطورها ونطهرها (فيديو)

كامل الوزير لعمال "كوم أبو راضي": زمن مافيا حوادث السكة الحديد انتهى (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

10:52 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن