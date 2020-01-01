وزير الشباب يقرر غلق مركز شباب الحوتية واحالة مجلس الإدارة للتحقيق لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية*

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قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غلق مركز شباب الحوتية بالعجوزة، وإحالة مجلس إدارة المركز، والعاملين للتحقيق الإداري لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية في أول أيام عودة النشاط الرياضى.



جاء ذلك عقب الزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء لمركز شباب الحوتيه ورصده لتغيب العاملين بالمركز وعدم تواجد أي مسئول، وعدم تطبيق الضوابط الصحية اللازمة الأمر الذي دفع وزير الشباب والرياضة لاتخاذ قرار غلق المركز حفاظًا على سلامة وصحة الأعضاء والمترددين عليه.





وطلب وزير الشباب والرياضة من رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بإجراء تحقيق فوري مع مجلس إدارة مركز شباب الحوتية وجميع العاملين لتغيبهم عن العمل وعدم تقديم اي أنشطة، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في أول أيام عودة النشاط الرياضى.



وأكد وزير الشباب والرياضة المتابعة والرقابة على جميع مراكز الشباب والهيئات الشبابية في جميع المحافظات للتأكيد على القيام بدورها على أكمل وجه، وتقديم الأنشطة للنشء والشباب وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا.



تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء كلًا من أندية "الأهلي، الجزيرة، الصيد"، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، في الساعات الأولى من أول أيام عودة النشاط الرياضى.



وشهد الوزير الإجراءات الوقائية المتخذة من الناديين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته الوزارة.



واستمع وزير الشباب والرياضة لمسئولي الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادي وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وأعمال التعقيم والتجهيزات العامة لتنفيذ تلك الإجراءات.



وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد الأعضاء لقيمة تجديد العضوية داخل الأندية، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لمسئولي الأندية في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والاستمرار الدوري في أعمال التعقيم والتطهير.



وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية من جانب الوزارة للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.



كما قام الدكتور أشرف صبحي بتفقد الملاعب الرياضية والمنشآت الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بالأندية، ومدي جاهزيتها لاستقبال الأعضاء وتقديم كافة الخدمات لهم.