قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف Honor X10 Max المرتقب

تعقد شركة هونر الصينية، مؤتمرها القادم في 2 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف Honor X10 M ax ، وفي أحدث التسريبات اليوم تم الكشف عن مواصفات هذا الإصدار كاملة والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق.





وتقدم Honor في الحدث القادم كلاً من هاتف Honor 30 Youth 5G، بالإضافة إلى هاتف Honor X10 Max الذي ينطلق بشاشة كبيرة الحجم.





مواصفات هاتف Honor X10 M ax المرتقب

وينطلق هاتف Honor X10 M ax قريبًا بشاشة LCD بحجم 7.09 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما سيكون أول إصدار من علامة هواوي الفرعية برقاقة معالج MediaTek، حيث يضم الهاتف رقاقة Dimensity 800 التي تدعم الإتصال بشبكات 5G.





وينطلق أيضًا هاتف Honor X10 M ax بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت رام، كما سيتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجابايت، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بثلاثة نماذج، مع نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 جيجابايت، وأخر بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت، بينما يأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 جيجابايت.





كما يضم هاتف Honor X10 M ax نتوء القطرة للكاميرا الأمامية، بينما تأتي الكاميرا الخلفية بإعدادات ثلاثية، وقد رصد الهاتف في CHINA TELECOM بنموذج رقم KKG-AN00، كما يتوفر بسعر يبدأ من 325 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 395 دولار.



