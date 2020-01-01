محمد جمعة ينضم لأبطال فيلم "النمس والإنس"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:46 ص
محمد جمعة
محمد جمعة
هبة أحمد


تعاقد الفنان محمد جمعة على بطولة فيلم "النمس والإنس"، ويجسد خلاله شخصية كوميدية، ومن المقرر تصوير مشاهده بالفيلم خلال الأيام المقبلة.

يُشار أن فيلم "النمس والإنس" يشارك في بطولته منة شلبي، محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، صابرين، محمد ثروت، شيكو، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل،محمد جمعة، وهو من تأليف كريم سيد بشير، وإخراج شريف عرفة.

وفي سياق آخر، يُشارك محمد جمعة في السباق الرمضاني المقبل 2021، في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، إخراج أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار.

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