ممر شرفي.. موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City والقنوات الناقلة والتشكيل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:39 ص
مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City
مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City
مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City ، أسدل الستار عى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا العام مبكرًا، عقب تتويج "الريدز" باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا، وقبل انتهاء البطولة بـ7 جولات.

مباراة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City

ويلعب فريق مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انتهت منافساته بتتويج يورجن كلوب ورفاقه.

مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City والممر الشرفي

ويأمل المشاهدون في رؤية مواجهة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City لرؤية الممر الشرفي الذي أكد جوارديولا المدير الفني للسيتيزين أنه سيقوم بعمل ممر شرفي في لحظة تاريخية انتظرها كثيرًا عشاق الليفر في كل مكان.

أهداف مباراة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City

ويدخل جوراديولا ويورجن كلوب مباراة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City بدوافع مختلفة، فيسعى المدرب الألماني يورجن في مواصلة تحقيق الفوز في الجولات المتبقية للحفاظ على الأرقام القياسية التي حققها هذا الموسم وليكون هذا الموسم استثنائيًا، بينما يرغب بيب في الفوز على حامل اللقب وإرسال رسالة مهمة وهي أنه سيكون ندًا قويًا الموسم المقبل وسينافسه على اللقب.

الترتيب قبل مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City

ويتصدر كلوب بفريقه قبل مواجهة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City غدا برصيد 86 نقطة وبفارق كبير عن رفاق جوارديولا اتسع إلى 23 نقطة كاملة بعدما حصد 63 نقطة فقط.

موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City

وتنطلق مباراة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City غدًا الخميس الموافق الـ2 من يوليو 2020 على ملعب الاتحاد، في تمام الـ9:15 مساءً بتوقيت مصر، الـ10:15 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت مالكة حقوق البث إذاعة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City  على القناة الأولى  beIN SPORTS HD 1  

التشكيل المتوقع لمواجهة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City

من المتوقع أن يلعب كلوب مباراة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City بتشكيل مكون من: "أليسون- أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر آرنولد، نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسونساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح".

تشكيل جوارديولا بلقاء مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City

يدخل جوارديولا مباراة مان سيتي ضد ليفربول Liverpool vs Man City التي ستقام غدًا الخميس بتشكيل يضم: "إيدرسون- أوليكساندر زينتشينكو - إيميرك لابورت - نيكولاس أوتاميندي - كايل ووكر- إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروينه - رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز".

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