الأسوأ قادم.. 3 تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

عدة تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية خلال الساعات الأخيرة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، ضمن متابعة المنظمة لمسار الوباء في العالم خلال الأشهر الأخيرة.





وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.





ووسط تحذيرات منظمة الصحة العالمية بدأت مصر في العودة التدريجية لعدد من الأنشطة ولكن وفق إجراءات احترازية قوية من أجل الحد من انتشار الفيروس، بجانب عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة على رأسها حملات التوعية بضرورة تلك الإجراءات الوقائية.





وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية خلال الساعات الأخيرة:





فيروس كورونا يتسارع.. والأسوأ قادم





تيدروس جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أكد أن فيروس كورونا يتسارع، وأن الوباء لم يقترب بعد من نهايته، مؤكدا أن المعدل الحالي لتسارع الوباء لم يأتِ بمحض الصدفة.





وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي، تابع مدير منظمة الصحة العالمية عن تسارع الفيروس: "لقد كان من الممكن منع ما حدث من خلال الأدوات المتاحة لدينا وإذا لم يتم التصدي لهذه المشكلة فإن الأسوأ سيحدث يؤسفني قول هذا، ولكن في هذه البيئة والظروف، نحن نخشى من حدوث الأسوأ".





تحذيرات خاصة للأمريكتين





كما حذرت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود كورونا، قريبا جدا يمكن أن تغرق في الحالات الجديدة كالطوفان، مدللة على ذلك بأن ولايتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين تسجلان أعدادا منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية.





لا يمكن الاعتماد على لقاح كورونا





وفي مفاجأة غريبة، قال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إنه لا يمكن الاعتماد على لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأن غسل اليدين والتباعد الاجتماعي قد يكون لهما دور مماثل للدور المتوقع للقاح المضاد لفيروس كورونا في مكافحة كوفيد-19.



