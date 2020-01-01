بحضور والده.. محافظ الغربية يفتتح هدية محمد صلاح لأهالي قريته (صور)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الأربعاء مركز إسعاف نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى. 

وذلك بحضور الدكتور مجدي عوض مدير هيئه الإسعاف بالغربية، والدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، والحاج صلاح غالي والد الكابتن محمد صلاح، والنائب سامح حبيب، والنائب فؤاد حسب الله.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان صحفي، أن المركز بكامل تكلفتها مهداه من الكابتن محمد صلاح لأهالي قريته، حيث تخدم 30 ألف نسمة من أهالى قرية نجريج وبلغت تكلفتها 600 الف جنيه.

الصحة تسجل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال مستشار وزيرة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.
بحضور والده.. محافظ الغربية يفتتح هدية محمد صلاح لأهالي قريته (صور)
بحضور والده.. محافظ الغربية يفتتح هدية محمد صلاح لأهالي قريته (صور)
بحضور والده.. محافظ الغربية يفتتح هدية محمد صلاح لأهالي قريته (صور)
بحضور والده.. محافظ الغربية يفتتح هدية محمد صلاح لأهالي قريته (صور)

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