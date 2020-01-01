وزير الإسكان يلتقى تحالفا دوليا لمناقشة صيانة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
التقى عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحالفا مصرياً دولياً فى مجال الاستشارات العقارية والتسويق، لمناقشة الخطة المقترحة منهم، لتسويق وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد وزير الإسكان أنه يجب تسويق مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل مختلف على المستويين المحلى والعالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، ويُعد علامة بارزة فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

واستمع الوزير إلى المقترح المقدم من التحالف المصري الدولي، الذي قدم عرضاً متكاملاً لكيفية تسويق وإدارة المشروع، ودور كل مكونات التحالف بالمشروع، حيث طلب من التحالف تقديم أمثلة للمناطق المماثلة لمنطقة الأعمال المركزية، على مستوى العالم، والامتيازات التى تقدمها لعملائها، حتى يتم دراسة هذه الامتيازات، ومدى ملاءمتها للسوق المصرية، مضيفا أنه سيتم دراسة المقترح المقدم من التحالف والرد عليه.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.


أخبار تهمك

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 10 ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ أقل من ساعة

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ 35 دقيقة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

10:52 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن