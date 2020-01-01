مستشار الرئيس: بلازما المتعافين تساعد في الشفاء وليست العلاج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن بعض الدول ومن بينها مصر تستخدم بلازما المتعافين من فيروس كورونا ضمن وسائل العلاج الأخرى التي تساعد في علاج بعض المصابين.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن بلازما المتعافين تساهم في علاج الحالات الشديدة، وتساعد في شفاء المريض في بعض الحالات، ولكن لا توجد إحصائية علمية دقيقة طويلة المدى حتى الآن تؤكد مدى فاعليتها في علاج المصابين.





وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن بلازما المتعافين ليست علاج في حد ذاتها، ولا يمكن استخدامها لجميع الحالات، ولا يمكن سحبها من جميع المتعافين من كورونا.





وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.



