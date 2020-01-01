فحص طبي لنجم الأهلي بعد شكواه من إصابة بالقدم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:26 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
استكمل السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في الجيم على هامش تدريبات الفريق اليوم الاربعاء في ملعب التتش.

وتواجد بادجي في بداية المران الجماعي قبل أن يغادر إلى الجيم حيث خضع لفحص طبي أثبت شكواه من كدمة خفيفة في أحد أصابع القدم.

وفي نفس السياق اكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم في مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين وفقا لبرنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي (الخميس والجمعة)، علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.

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