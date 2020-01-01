فحص طبي لنجم الأهلي بعد شكواه من إصابة بالقدم
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:26 ص
علي نبوي
استكمل السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في الجيم على هامش تدريبات الفريق اليوم الاربعاء في ملعب التتش.
وتواجد بادجي في بداية المران الجماعي قبل أن يغادر إلى الجيم حيث خضع لفحص طبي أثبت شكواه من كدمة خفيفة في أحد أصابع القدم.
وفي نفس السياق اكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم في مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين وفقا لبرنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي (الخميس والجمعة)، علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.