وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد في أول أيام عودة النشاط

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء كلاً من أندية "الأهلي، الجزيرة، الصيد"، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، في الساعات الأولى من أول أيام عودة النشاط الرياضى.





وشهد الوزير الإجراءات الوقائية المتخذة من الناديين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته الوزارة.





واستمع وزير الشباب والرياضة لمسئولي الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادي وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وأعمال التعقيم والتجهيزات العامة لتنفيذ تلك الإجراءات.





وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد الأعضاء لقيمة تجديد العضوية داخل الأندية، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.





وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لمسئولي الأندية في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ، والاستمرار الدوري في أعمال التعقيم والتطهير .





وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية من جانب الوزارة للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حفاظاً على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.





كما قام الدكتور أشرف صبحي بتفقد الملاعب الرياضية والمنشآت الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بالأندية ، ومدي جاهزيتها لاستقبال الأعضاء وتقديم كافة الخدمات لهم.