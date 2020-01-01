وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد في أول أيام عودة النشاط

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء كلاً من أندية "الأهلي، الجزيرة، الصيد"، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، في الساعات الأولى من أول أيام عودة النشاط الرياضى.

وشهد الوزير الإجراءات الوقائية المتخذة من الناديين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته الوزارة.

واستمع وزير الشباب والرياضة لمسئولي الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادي وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وأعمال التعقيم والتجهيزات العامة لتنفيذ تلك الإجراءات.

وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد الأعضاء لقيمة تجديد العضوية داخل الأندية، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لمسئولي الأندية في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ، والاستمرار الدوري في أعمال التعقيم والتطهير .

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية من جانب الوزارة للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حفاظاً على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.

كما قام الدكتور أشرف صبحي بتفقد الملاعب الرياضية والمنشآت الجاري تطويرها ورفع كفاءتها بالأندية ، ومدي جاهزيتها لاستقبال الأعضاء وتقديم كافة الخدمات لهم.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 10 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ 38 دقيقة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 5 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 14 ساعة

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

10:52 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن